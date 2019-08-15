В Чечне 10-летний мальчик установил новый мировой рекорд по отжиманиям от пола

ГРОЗНЫЙ, 15 августа. /ТАСС/. Новый мировой рекорд по отжиманиям от пола установил 10-летний житель Чечни Арби Якубов. Фиксация рекорда прошла в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

"В Грозном 10-летний чеченец Арби Якубов установил мировой рекорд - наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире. Мальчик отжался 4874 раза. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил, что Арби Якубов установил мировой рекорд по отжиманиям от пола, данный результат зафиксирован для занесения в Книгу рекордов России", - говорится в сообщении. Ранее Коненко сообщал ТАСС, что с осени 2018 года представители Книги рекордов России получили право фиксировать не только российские, но и мировые рекорды.

Отмечается, что рекорд мальчика посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. "Сегодня мы все стали свидетелями нового рекорда десятилетнего мальчика Арби Якубова из нашей республики. В последнее время мы все чаще устанавливаем новые рекорды, с поручением главы региона Рамзана Ахматовича Кадырова ведется работа по выявлению и поддержке одаренных детей", - передает пресс-служба слова министра Чечни по физической культуре и спорту Мусы Ханарикова.

Ранее, 15 июля, два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз, также побил мальчик из Чечни - шестилетний Рахим Куриев из села Дуба-Юрт. Осенью 2018 года Куриев отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Затем мальчик повторил рекорд для комиссии, отжавшись от пола за один подход 3202 раза за 2 часа 30 минут.