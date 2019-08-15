Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета вылетят в Симферополь в четверг вечером

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, вылетят в Симферополь вечером в четверг. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
"Пассажиры, которые согласились продолжить полет в Симферополь другим самолетом, отправятся в Крым из аэропорта Домодедово рейсом 9105 "Уральских авиалиний" ориентировочно в 20:25 мск", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что их будут встречать представители аэропорта. В Домодедово для них выделят специальное место для регистрации.
Ранее в пресс-службе аэропорта Жуковский сообщили ТАСС, что в Симферополь согласились лететь другим бортом порядка 40 человек, остальные решили сдавать билеты.
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным Главного управления МЧС по Московской области, в результате происшествия пострадали 55 человек, в том числе 19 детей, шестеро госпитализированы.
Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была также сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.