Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета вылетят в Симферополь в четверг вечером

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, вылетят в Симферополь вечером в четверг. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Пассажиры, которые согласились продолжить полет в Симферополь другим самолетом, отправятся в Крым из аэропорта Домодедово рейсом 9105 "Уральских авиалиний" ориентировочно в 20:25 мск", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что их будут встречать представители аэропорта. В Домодедово для них выделят специальное место для регистрации.