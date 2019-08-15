Проект по раздельному сбору мусора в вузах представили студенты из КБР на форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 15 августа. /ТАСС/. Студенты из Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) представили на первой смене форума "Машук" проект по раздельному сбору мусора, за два месяца реализации которого удалось собрать 200 кг макулатуры и начать изготовление сырья для 3D-принтеров. Об этом рассказал в четверг ТАСС один из участников проекта "Разделяй с КБГУ" Абубекир Арипшев.

"Мы реализовали этот проект весной, и можем сказать, что, внедрив эту систему сбора отходов в нашем университете, она полностью заработала, и до 90% отходов отправляется на переработку, а не на свалку. Это связано с тем, что в учебных заведениях весь мусор состоит преимущественно из бумаги и пластика. Бумага - это макулатура, которая отвозится на переработку, и из нее извлекается целлюлоза. Пластик мы отдаем в наш местный институт химии и биологии, там наши химики в лаборатории из газов делают сырье для 3D-принтера", - сказал он.

Арипшев уточнил, что за два месяца реализации проекта при минимальных затратах в университете удалось собрать 200 кг бумаги. "Мы бы хотели внедрить раздельный сбор мусора по всей республике. Сейчас у нас проект в соседних школах - мы хотим внедрить эту систему и работать именно со школьниками, чтобы, вырастая, они знали, что с этим делать, как с этим быть, потому что сейчас, в рамках реформы, это очень важно", - добавил Арипшев.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.