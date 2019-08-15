Ивановский электропоезд "Ласточка" перевез миллионного пассажира

ТАСС, 15 августа. Ивановский электропоезд "Ласточка", запущенный в марте 2018 года между Москвой и Ивановом, перевез первого миллионного пассажира. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"Миллионный пассажир "Ласточки" Наталья Харитонова прибыла сегодня на утреннем поезде из Москвы. На обновленной платформе железнодорожного вокзала "Иваново" ее встретили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов", - говорится в сообщении.

Глава региона вручил пассажирке символические подарки и подчеркнул, что жители Ивановской области достойны комфортного транспортного обслуживания и напомнил о том, что сегодня Ивановская область связана с Москвой скоростными поездами, а с Санкт-Петербургом - ежедневным авиасообщением. Кроме того, на территории области ведется масштабная реконструкция автотрассы, которая свяжет Ивановскую область с Нижегородской.

"Логистику между регионами мы будем развивать и дальше", - сказал Воскресенский.

Как отметил Пегов, проект ивановской "Ласточки" оказался очень востребованным. В настоящий момент заполняемость скоростного электропоезда Москва - Иваново составляет около 95%.

Регулярное скоростное железнодорожное сообщение между Ивановым и Москвой было запущено в марте 2018 года. В настоящий момент между городами ежедневно курсирует четыре пары поездов: утренние, дневные, вечерние и ночные. До запуска "Ласточки" Иванове и столицу связывали только ночные поезда, которые следовали более семи часов. Сейчас время пути на "Ласточке" составляет менее четырех часов.

"Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. На сегодняшний день "Ласточки" различных модификаций курсируют на маршрутах Москвы, Московской, Курской, Орловской, Калининградской и Псковской областей, Республики Карелия и Пермского края. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза.