Крупнейшее в Москве гериатрическое отделение открылось в Госпитале для ветеранов войн № 2

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Самое большое гериатрическое отделение в Москве на 135 коек открылось в Госпитале для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы. Врачи отделения будут оказывать помощь людям, достигшим 60 лет, с сочетанием нескольких заболеваний и гериатрических синдромов, сообщил журналистам в четверг заместитель главного врача лечебного учреждения Александр Морозов.

"Глобальная проблема во всем мире - это старение населения, по предварительным оценкам в 2031 году свыше 40 млн наших сограждан будут старше трудоспособного возраста - это практически 30% от всего населения России. Проблема назрела и задача в том, чтобы обеспечить этих людей комфортной жизнью. Поэтому три отделения гериатрии, которые открылись в нашем госпитале, рассчитаны на 135 коек. Наше отделение самое крупное в Москве. Предполагается, что каждый пациент сможет пробыть на этой койке от 7 до 10 суток. Таким образом в месяц порядка 400 пациентов будут проходить через это отделение. В год мы рассчитываем, что наше отделение посетят до 5 тыс. пациентов", - сказал он.

Морозов добавил, что всего на данный момент в Москве открыто три таких отделения. В том числе: в Госпитале для ветеранов войн № 3, а также в Российском геронтологическом научно-клиническом центре. В январе планируется открытие также в Госпитале для ветеранов войн № 1. К 2024 году геронтологические центры должны открыться во всех регионах РФ.

Главный врач Госпиталя для ветеранов войн № 2 Вера Шастина отметила, что открытие гериатрического отделения для оказания высококвалифицированной медицинской помощи москвичам старшего поколения является логичным продолжением, развитием работы учреждения, поскольку в 2018 году врачи госпиталя пролечили более 18 тыс. человек, 15 тыс. из них старше 60 лет, 4 тыс. - в возрасте от 86 до 90 лет. "Продолжительность жизни москвичей увеличивается - в ближайшем будущем наш город войдет в клуб 80+", - пояснила Шастина.

Процедуры и лечение

Попасть в отделение можно по направлению терапевта из поликлиники или через клинико-диагностическое отделение госпиталя. Врачи проведут комплексное обследование, проведут сеансы релаксации и аутогенной тренировки для успокоения нервной системы и налаживания сна. Также пациенты пройдут реабилитацию с помощью очков виртуальной реальности, где они будут наслаждаться природой, "плавать" в реке и путешествовать по миру не выходя за пределы комнаты. Кроме того, пенсионеров проконсультирует врач ЛФК и физиотерапевт. После проведения обследования специалисты выдадут при выписке рекомендации для улучшения качества жизни пожилого человека и направление на амбулаторное лечение.

"Сейчас нашей задачей является улучшение качества жизни граждан старших возрастных групп, в том числе создание таких отделений. Их главная цель не столько лечение пациентов, сколько выявление и диагностирование возраст - ассоциированных синдромов, например таких, как старческая астения", - уточнил заместитель главного врача госпиталя.

Врач-гериатр Марина Черняева добавила, что лечение пожилых людей отличается от лечения обычного взрослого человека, поскольку с возрастом пациент страдает не одним заболеванием, а комплексом, поэтому и число медикаментов, которые взаимодействуют между собой тоже увеличивается. К тому же дозировка препарата зависит от употребления совместно с ним иных лекарств и наличия других заболеваний. По ее мнению, каждый человек, достигший 60-летнего возраста должен пройти геронтологическое обследование.