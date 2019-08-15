На территории Кремля нашли и обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили на территории так называемого "ледника" (ледяного погреба) на территории Московского Кремля, что стало причиной приостановки работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере. Об этом в четверг сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны, - рассказал он. - Этот снаряд, бомба не разорвалась, была скрыта большим слоем земли".

Опасная находка обнаружена при производстве строительных работ на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки, где в царские времена располагался погреб для хранения продуктов и где сейчас делали срез грунта под гидроизоляцию.

Группа представителей федеральных СМИ 15 августа, в День археолога, была приглашена на раскопки в Кремле. Руководитель Института археологии РАН Николай Макаров и его коллеги рассказали о ходе работ в Большом Кремлевском сквере, где с мая 2019 года специалисты раскапывают здание приказа, возведенное в XVII веке.

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