Мосгоризбирком передаст документы о подделке подписей за кандидатов в следственные органы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия планирует передать доказательства о подделке подписей в поддержку кандидатов в следственные органы. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель избиркома Валентин Горбунов.

"Мы обязательно отправим все материалы о подделке подписей в следственные органы", - сказал Горбунов.

Он отметил, что механизм сбора подписей в ходе регистрации кандидатов в депутаты на выборы Мосгордумы седьмого созыва вызвал много споров и в Центризбиркоме, и в Мосгоризбиркоме. "Надо менять законодательство. После выборов практики, законодатели, теоретики обсудят. Нельзя, конечно, и близко подпускать людей, которые идут принимать законы и сами их нарушать", - сказал Горбунов.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 41 кандидат. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Гражданская сила", "Зеленые" и Партии роста.