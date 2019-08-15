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СМИ: число погибших от лихорадки денге на Филиппинах превысило 700 человек

Согласно прогнозам властей, активная стадия эпидемии продлится до конца сентября

ТАСС, 15 августа. По меньшей мерее 720 человек погибли на Филиппинах с января текущего года от эпидемии лихорадки денге, которая затронула различные регионы страны. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на филиппинское министерство здравоохранения.

Отмечается, что число заболевших составило 167 тыс. человек.

Власти Филиппин 6 августа объявили о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии. Сообщалось о 622 погибших, что стало двукратным увеличением данного показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, поступила информация о 146 тыс. заразившихся лихорадкой, что на 98% больше, чем за тот же период 2018 года. Местные власти прогнозируют, что активная стадия эпидемии продлится до конца сентября, когда завершится сезон дождей.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.

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