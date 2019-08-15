Строительство музея "Самбекские высоты" под Ростовом завершится к октябрю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Строительство здания Народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области планируется завершить к октябрю. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"К 1 октября планируется завершение строительства здания Народного военно-исторического комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в октябре на территории музея установят памятник воину и композицию "Журавли". По данным пресс-службы, рядом со строящемся комплексом идет реконструкция автодороги, а над автострадой возводится пешеходный мост. Это позволит туристам переходить оживленный участок дороги, там же будет организована смотровая площадка, уточняется в сообщении.

Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Музей разместится на площади более 3 тыс. кв. м. Он возводится на народные пожертвования, на его строительство уже собрано более 420 млн рублей.