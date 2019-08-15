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Правительство Непала меняет правила для покорителей Эвереста

Власти страны также намерены увеличить плату за восхождение на самую высокую гору в мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Альпинисты, намеревающиеся покорить Эверест (8848 м), должны прежде доказать, что они вообще умеют подниматься на горные вершины. Как сообщила корпорация Би-би-си, такое мнение выразило правительство Непала, обеспокоенное числом погибших при восхождении на высочайший пик планеты в этом году.

Соискателям звания покорителя Эвереста необходимо для начала совершить восхождения на вершины поменьше, например, высотой "всего" в 6,5 тыс. метров, считают в непальском кабмине. При этом альпинисты должны иметь сертификат, удостоверяющий их хорошую физическую форму, а также обязательно нанять профессиональных проводников.

Кроме того, в последних правительственных рекомендациях предлагается поднять плату за восхождение на Эверест до $35 тыс.

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