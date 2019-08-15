Минприроды направило в правительство предложения по усилению борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минприроды России направило в правительство РФ предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами, в частности, по установлению зон контроля пожаров и наделению Рослесхоза полномочиями по их тушению в заповедниках и нацпарках. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минприроды.

"Минприроды России направило в правительство РФ предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами. Первоочередные меры прорабатывались Минприроды России совместно с Рослесхозом и субъектами РФ. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин представил документ председателю правительства РФ и коллегам для согласования", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минприроды, предложения касаются совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе установления зон контроля. Ведомством предлагается внести изменения в нормативные правовые акты по установлению зон контроля лесных пожаров с регионального уровня на федеральный. До настоящего времени решения о тушении зон контроля принимались главами субъектов РФ.

По мнению министерства, необходимо исключить возможность регионам самостоятельно менять границы установленных зон, в том числе включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры и земли лесного фонда, примыкающие к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального значения, а также к государственной границе РФ.

"В текущем году в ряде регионов отмечались случаи необоснованного принятия решения о непроведении работ по тушению в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий", - отметили в пресс-службе.

Охрана лесов

Другим предложением, направленным на повышение эффективности охраны лесов от пожаров, является разделение функционала лесной охраны и лесного надзора. Как пояснили в Минприроды, лесной надзор будет заниматься проверкой лесопользователей, а лесная охрана обеспечивать постоянное патрулирование и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации в лесах.

Также для повышения эффективности охраны лесов от пожаров на землях ООПТ Минприроды разработало предложения по наделению Рослесхоза полномочиями по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас тушением пожаров в заповедниках и нацпарках занимаются инспекторы ООПТ.

"В частности, речь идет о выполнении авиационных работ на данных ООПТ. При этом есть необходимость в увеличении численности ФБУ "Авиалесоохрана" на тысячу человек, в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов", - добавили в ведомстве.

По мнению Минприроды России, реализация предложений повысит эффективность борьбы с лесными пожарами.