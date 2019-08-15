Кузнецова просит сделать обязательной блокировку на окнах для профилактики выпадения детей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с рядом предложений по профилактике выпадения детей из окон. Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте омбудсмена, в частности, она предложила обязать застройщиков устанавливать блокираторы на все оконные конструкции.

"Соответствующие письма направлены в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной думы Вячеслава Володина, а также в ряд ведомств. Инициативы детского омбудсмена обусловлены ежегодным ростом гибели детей при выпадении из окон", - говорится в сообщении.

Среди предложений омбудсмена - закрепить обязательство застройщика устанавливать на все оконные конструкции специальные устройства для предупреждения случайного выпадения (сейчас эта мера предусмотрена только для окон, подоконник которых ниже центра тяжести большинства взрослых людей), а также ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности. Кроме того, Кузнецова предлагает ужесточить ответственность за нарушение обязательных требований в области строительства, повысив штраф с 300 тыс. до 1 млн рублей.

По данным уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, в 2018 году - 905, в том числе количество пострадавших детей до 4 лет увеличилось с 471 до 546, от 5 до 9 лет - со 191 до 217. Число погибших выросло со 106 до 123 человек. За 2019 год из окон выпало более 100 детей, 15 из них погибли, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Ранее глава профильного комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что сенаторы готовы разработать законопроект по профилактике случаев выпадения детей из окон, который может содержать меры по ужесточению требований к установке или изготовлению окон. По словам главы комитета Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского, в законопроекте речь может идти об изменении техрегламента на изготовление окон.