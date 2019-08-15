Пассажиры А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вылетят в Крым тремя рейсами

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры аэробуса А321, совершившего в четверг утром аварийную посадку в Подмосковье, вылетят в Крым тремя вечерними рейсами "Уральских авиалиний" в четверг, сообщил ТАСС источник в авиационной сфере.

"Пассажиры будут отправлены в Симферополь тремя рейсами", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о рейсах из аэропортов Жуковский и Домодедово. Они вылетят в 19:10, 20:30, 22:50 мск.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным Главного управления МЧС по Московской области, в результате происшествия пострадали 55 человек, в том числе 19 детей, шестеро госпитализированы. Самолет и ответственность перевозчика перед пассажирами были застрахованы в "АльфаСтраховании".