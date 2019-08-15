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Власти Петербурга до 2024 года увеличат число медиков среднего звена на 13 тыс. человек

Это поможет улучшить качество медицинской помощи, сообщил главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают до 2024 года по программе развития кадрового обеспечения системы здравоохранения привлечь на работу более 13 тыс. специалистов среднего звена. Это поможет сократить количество случаев совместительства и улучшить качество медицинской помощи, сообщила в четверг на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ирина Бубликова.

"Сегодня принята программа развития кадрового обеспечения системы здравоохранения всех учреждений, особенное внимание обращено именно на первичное звено. К 2024 году полностью дефицит [кадров] мы не закроем, но уменьшится коэффициент совместительства, увеличится количество работающего персонала, изменится соотношение, которое влияет на качество оказания помощи. На сегодняшний день у нас работает в целом в Санкт-Петербурге 47 тыс. специалистов среднего звена, к 2024 году самые минимальные цифры планируется 60 с лишним тысяч специалистов", - сказала Бубликова.

По словам главного внештатного специалиста, сейчас существующие в городе ставки средних медицинских работников заняты на 90-94%, при этом в основном за счет совместительства. "Коэффициент совместительства по 2017-2018 годам снижается, было 1,5, потом стал 1,3. Сегодня 1,2 - все равно это высоко. Идеальный вариант, когда медсестра работает на ставку, полностью отдается пациентам и имеет на это время, потому что совмещение снижает качество", - добавила Бубликова.

При этом полностью пытаться избавиться от случаев работы медиков по совмещению в Петербурге не намерены, отметила Бубликова. "Пусть специалисты имеют возможность совмещать не в ущерб качеству медицинской помощи, увеличив свою оплату труда - тем более, молодые специалисты", - сказала она.

Бубликова уточнила, что сейчас Петербурге не 3,5-4 тыс. медсестер. В этом году из образовательных учреждений выпустят 1,8 тыс. специалистов этого направления. "Казалось бы, два выпуска и мы закроем дефицит. Но на сегодняшний день мы имеем 30% работающего персонала специалистов среднего звена пенсионного возраста", - пояснила она. По словам Бубликовой, последние годы власти постоянно увеличивают цифры приема, но делать это дальше нет возможности из-за отсутствия площадей для обучения.

"Сегодня все наши образовательные учреждения, готовящие специалистов среднего звена, и, в первую очередь, медсестер, учатся в три смены. Сегодня рассматривается вопрос о строительстве для города большого нового учреждения среднего профессионального образования большой мощности", - добавила Бубликова.

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