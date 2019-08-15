Власти Петербурга до 2024 года увеличат число медиков среднего звена на 13 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают до 2024 года по программе развития кадрового обеспечения системы здравоохранения привлечь на работу более 13 тыс. специалистов среднего звена. Это поможет сократить количество случаев совместительства и улучшить качество медицинской помощи, сообщила в четверг на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ирина Бубликова.

"Сегодня принята программа развития кадрового обеспечения системы здравоохранения всех учреждений, особенное внимание обращено именно на первичное звено. К 2024 году полностью дефицит [кадров] мы не закроем, но уменьшится коэффициент совместительства, увеличится количество работающего персонала, изменится соотношение, которое влияет на качество оказания помощи. На сегодняшний день у нас работает в целом в Санкт-Петербурге 47 тыс. специалистов среднего звена, к 2024 году самые минимальные цифры планируется 60 с лишним тысяч специалистов", - сказала Бубликова.

По словам главного внештатного специалиста, сейчас существующие в городе ставки средних медицинских работников заняты на 90-94%, при этом в основном за счет совместительства. "Коэффициент совместительства по 2017-2018 годам снижается, было 1,5, потом стал 1,3. Сегодня 1,2 - все равно это высоко. Идеальный вариант, когда медсестра работает на ставку, полностью отдается пациентам и имеет на это время, потому что совмещение снижает качество", - добавила Бубликова.

При этом полностью пытаться избавиться от случаев работы медиков по совмещению в Петербурге не намерены, отметила Бубликова. "Пусть специалисты имеют возможность совмещать не в ущерб качеству медицинской помощи, увеличив свою оплату труда - тем более, молодые специалисты", - сказала она.

Бубликова уточнила, что сейчас Петербурге не 3,5-4 тыс. медсестер. В этом году из образовательных учреждений выпустят 1,8 тыс. специалистов этого направления. "Казалось бы, два выпуска и мы закроем дефицит. Но на сегодняшний день мы имеем 30% работающего персонала специалистов среднего звена пенсионного возраста", - пояснила она. По словам Бубликовой, последние годы власти постоянно увеличивают цифры приема, но делать это дальше нет возможности из-за отсутствия площадей для обучения.

"Сегодня все наши образовательные учреждения, готовящие специалистов среднего звена, и, в первую очередь, медсестер, учатся в три смены. Сегодня рассматривается вопрос о строительстве для города большого нового учреждения среднего профессионального образования большой мощности", - добавила Бубликова.