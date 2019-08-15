Рост производства картофеля на уровне 18% прогнозируют в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании прогнозируют увеличение урожая картофеля в республике в 2019 году. Рост может достигнуть 18%, а урожай ожидается на уровне 78 - 79 тыс. т, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В 2019 году прогнозируемый объем продовольственного картофеля в сельскохозяйственных организациях составляет 78-79 тыс. т. Увеличение валового сбора продовольственного картофеля достигается в республике в первую очередь за счет повышения урожайности картофеля, чему способствует в первую очередь использование при посеве высококачественного семенного картофеля", - сказали в пресс-службе.

По данным республиканского правительства, посадки картофеля в Северной Осетии оставляют ежегодно порядка 8 тыс. га, в 2018 году урожай более, чем в два раза, превысил уровень прошлого года и составил 65,9 тыс. т. Это позволило полностью обеспечить республику продукцией собственного производства.

"На краткосрочную перспективу среди важнейших приоритетов инновационного развития производства семенного картофеля в Северной Осетии и повышения его качества поставлены следующие задачи - повышение эффективности использования сортовых ресурсов, совершенствование организационной структуры и скорейшее освоение научно-обоснованных регламентов производства семенного картофеля", - отметили в правительстве республики.

15 - 16 августа в Северной Осетии проходит Всероссийский день картофельного поля, в котором участвуют 32 делегации, более 1 тыс. человек. В рамках мероприятий Дня картофельного поля запланированы презентации перспективных сортов и гибридов картофеля российской и зарубежной селекции, тепличного комбината по производству мини-клубней картофеля. Также состоится пленарное совещание, темой которого станет развитие научного и производственного потенциала отрасли картофелеводства, и конференция по вопросам оригинального семеноводства картофеля.