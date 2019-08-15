Почти 70 россиянок старше 50 лет родили первенцев в 2018 году

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый ребенок в 2018 году в Российской Федерации родился у 67 женщин в возрасте 50-60 лет и старше, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Всего у женщин этой возрастной группы за прошлый год родилось 262 ребенка. Из них 22 первенца родили россиянки в возрасте 50 лет, 20 - в 51 год, три - в 55 лет и два - в 60 лет и старше. При этом пятого ребенка и больше в 51 год родили пять матерей.

Высокие показатели рождаемости, по данным Росстата, отмечаются у несовершеннолетних россиянок. Всего в прошлом году у семнадцатилетних россиянок родилось 7284 ребенка, у пяти из них родились пять и более детей. Четвертого по счету младенца родили две шестнадцатилетних девушки. Второй ребенок появился на свет у 22 пятнадцатилетних и четырех четырнадцатилетних подростков. При этом мамами впервые стали 34 тринадцатилетних и четыре двенадцатилетних девушки.

"Сейчас чаще всего это происходит в регионах, где исповедуют ислам, это Чечня, Ингушетия, там ранние браки достаточно распространены, и это не редкость. Также в таких регионах, как Бурятия, Тыва, тоже ранние браки - не редкость, там коэффициент рождаемости выше", - сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Олег Аполихин.

Эксперт отметил, что в целом существенной тенденции рожать первого ребенка в раннем возрасте не наблюдается. В основном такие случаи одиночны и во многом зависят от религиозной принадлежности девушек или их социального уровня.