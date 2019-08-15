Крупнейшее в республике картофелехранилище открыли в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Картофелехранилище вместимостью 6 тыс. т открыли в четверг во Владикавказе. Объект стал крупнейшим подобным в республике, создан он на базе предприятия "Фат-агро", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии.

"Современный комплекс вместимость 6 тыс. т торжественно открыт в рамках Всероссийского дня картофельного поля, проходящего в эти дни во Владикавказе. Ввод данного объекта поможет решить важную задачу: обеспечения высококачественным семенным материалом и сбытом продукции семеноводства на экспорт", - сказал собеседник.

В министерстве отметили, что картофелехранилище стало крупнейшим подобным в республике. Компания "Фат-агро" - крупнейший производитель картофеля в республике, предприятие занимается выращиванием овощных и зерновых культур, также ведет селекционную работу и производство семенного картофеля. "Правильное хранение семенного картофеля повышает урожайность в несколько раз, здесь созданы все условия для безопасного хранения семян картофеля", - отметили в министерстве.

На базе компании работает инновационный Северо-Кавказский региональный центр по производству семенного картофеля, работает ПЦР-лаборатория. Исследования позволяют проводить диагностику любых заболеваний картофеля.

В Северной Осетии 15-16 августа проходит Всероссийский день картофельного поля, в котором участвуют 32 делегации, более 1 тыс. человек. В рамках мероприятий Дня картофельного поля запланированы презентации перспективных сортов и гибридов картофеля российской и зарубежной селекции, тепличного комбината по производству мини-клубней картофеля. Также состоятся пленарное совещание, темой которого станет развитие научного и производственного потенциала отрасли картофелеводства, и конференция по вопросам оригинального семеноводства картофеля.