Досрочное голосование на выборах в Мосгордуму проведут с 28 августа по 7 сентября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия утвердила срок досрочного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва с 28 августа по 7 сентября. Об этом сообщил в четверг на заседании избиркома секретарь комиссии Владимир Попов.

"Для проведения досрочного голосования с 28 августа по 7 сентября определен следующий режим работы: понедельник - пятница с 16:00 до 20:00; суббота и воскресенье с 10:00 до 14:00. Утверждены рекомендации по проведению досрочного голосования, форма списка досрочно проголосовавших избирателей и др.", - сказал Попов.

Как уточнил в ходе заседания председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, впервые в Москве станет возможным проголосовать досрочно и в воскресенье. Согласно статье 69.1 Избирательного кодекса города Москвы, проголосовать досрочно смогут избиратели, запланировавшие поездки ввиду командировок, отпуска, по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.