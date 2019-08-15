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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Духовное управление мусульман наградит летчика, посадившего A321 в Подмосковье

Дамир Юсупов героически проявил себя, говорится в заявлении

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман РФ (ДУМ РФ) наградит пилота Дамира Юсупова, совершившего аварийную посадку самолета на поле под Жуковским, медалью Совета муфтиев России (СМР) "За заслуги". Информация об этом опубликована в четверг на официальной странице СМР в Instagram.

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"По представлению членов президиума СМР и президиума ДУМ РФ председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин наградит командира воздушного судна Дамира Юсупова, который героически проявил себя при посадке самолета с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, медалью Совета муфтиев России "За заслуги", - говорится в сообщении.

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Гайнутдин, Равиль ИсмагиловичАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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