Духовное управление мусульман наградит летчика, посадившего A321 в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман РФ (ДУМ РФ) наградит пилота Дамира Юсупова, совершившего аварийную посадку самолета на поле под Жуковским, медалью Совета муфтиев России (СМР) "За заслуги". Информация об этом опубликована в четверг на официальной странице СМР в Instagram .

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"По представлению членов президиума СМР и президиума ДУМ РФ председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин наградит командира воздушного судна Дамира Юсупова, который героически проявил себя при посадке самолета с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, медалью Совета муфтиев России "За заслуги", - говорится в сообщении.