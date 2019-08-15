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Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в "Яндексе" 19 августа

Об сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Тема фейковых новостей в "Яндексе" будет рассмотрена на внеочередном Совете Госдумы 19 августа", - сказал он, поддержав соответствующее предложение первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияИсаев, Андрей Константинович
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