Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в "Яндексе" 19 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Тема фейковых новостей в "Яндексе" будет рассмотрена на внеочередном Совете Госдумы 19 августа", - сказал он, поддержав соответствующее предложение первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.