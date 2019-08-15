Первые пассажиры аварийно севшего А321 улетели из Жуковского в Симферополь

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первая группа пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, улетела в Симферополь из аэропорта Жуковского. Об этом ТАСС сообщили в четверг в авиационных службах.

"По данным на 17:00, семь пассажиров самолетом "Уральских авиалиний" отправлены в Симферополь. Еще 65 отправятся в Крым в 20:25 мск из аэропорта Домодедово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще 88 пассажиров лететь отказались, 65 пока никакого решения не приняли.

Всего на борту аварийно севшего самолета находились 226 пассажиров, 41 из которых ребенок. За медицинской помощью обратились 74 пострадавших, включая 19 детей. Одна женщина остается в Раменской центральной районной больнице.