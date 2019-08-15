Отряд "Лиза Алерт" в Петербурге испытает поиск пропавших людей с помощью нейросети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Добровольцы отряда "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге планируют испытать поиск пропавших людей по фотографиям с использованием нейросети. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС координатор поискового отряда в городе Виктор Витюк.

"Мы используем помощь от компании "Билайн", она сделала так называемый общественный просмотр, где любой человек может зайти на сайт и помогать нам анализировать эти снимки [местности, где идут поиски]. Сейчас они разработали нам систему поиска людей на снимках с помощью искусственного интеллекта. Нам передали систему для тестирования, чтобы можно было прямо в поле запускать нейросеть поиска людей на снимках, чтобы сократить скорость поиска", - рассказал он.

Витюк добавил, что в настоящее время отряд также развивает использование беспилотных летательных аппаратов для поисковых работ. "Мы очень активно ими пользуемся, практически на каждых поисково-спасательных работах мы закрываем почти все открытые пространства с воздуха, то есть не тратим силы групп, чтобы они могли прочесывать лес, но и его мы также просматриваем. Мы делаем снимки с большим перекрытием, то есть так, чтобы одно дерево было сфотографировано со всех четырех сторон, чтобы можно было под него заглянуть", - пояснил спикер.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" - некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших детей. У истоков создания отряда - трагическая история поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево в сентябре 2010 года. Четырехлетняя девочка потерялась вместе с тетей в лесу. Их искали почти 500 добровольцев, однако девочку спасти не удалось.