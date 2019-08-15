В Карачаево-Черкесии перевыполнили план обучения предпенсионеров в 2019 году по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 15 августа. /ТАСС/. План Карачаево-Черкесии по обучению предпенсионеров в 2019 году по нацпроекту "Демография" перевыполнен, на обучение направлено 252 человека, что составляет 161,5% от показателя на текущий год в 156 человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии 252 предпенсионера или 161,5% от планового показателя на 2019 год направлено на обучение в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из общего числа жителей старшего возраста, прошедших обучение, 188 человек сохранили рабочее место или трудоустроились. Согласно плановому показателю, в 2019 году планировалось направить на обучение не менее 156 человек. "На сегодняшний день органами службы занятости населения заключено 142 договора с работодателями и образовательными организациями профобразования на обучение 252 работников, состоящих в трудовых отношениях и ищущих работу граждан, обратившихся в центры занятости населения республики", - добавили в пресс-службе.

Всего в рамках национального проекта "Демография" в Карачаево-Черкесии до конца 2024 года планируется профессиональное обучение не менее 936 жителей республики предпенсионного возраста, на эти цели будет направлено 64,02 млн рублей, в том числе 60,84 млн рублей из федерального бюджета и 3,18 млн рублей из регионального бюджета.

Основной целью реализации нацпроекта является создание условий для активного долголетия, повышения качества жизни жителей старшего поколения и мотивации к здоровому образу жизни, в связи с этим работа будет направлена на поддержку занятости пенсионеров и обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для обучения будут выбраны востребованные в регионе профессиональные направления.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет - 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.