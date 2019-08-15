Минтруд утвердил перечень профессий, где ограничивается труд женщин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Соответствующий приказ министерства опубликован в четверг на сайте российского правительства.

Кому нужен пересмотр перечня "запрещенных" профессий и зачем

Какое дело женское? Кому нужен пересмотр перечня "запрещенных" профессий и зачем

В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном - порядка 100.

В число запрещенных для женщин отраслей вошли химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа. Кроме того, не допускаются женщины в такие сферы, как черная и цветная металлургия, радиотехническое и электронное производства, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт.

Также под запретом производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, цемента, обработка камня и производство камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, полиграфическое производство.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года, говорится в приказе Минтруда.