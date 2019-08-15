Фестиваль осетинского пива пройдет в Турции

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Международный национально-музыкальный фестиваль-конкурс осетинского пива "Ирон баганы" пройдет в Стамбуле (Турция) в конце августа. Об этом сообщили в четверг в Министерстве культуры Северной Осетии.

"24 августа в Турции, в одном из престижных культурных центров Стамбула - Концертном зале Джемаль Решит Рей, пройдет V Международный национально-музыкальный фестиваль-конкурс осетинского пива "Ирон баганы - 2019", - уточняется в сообщении на сайте министерства.

Восемь лучших пивоваров Турции будут соревноваться в изготовлении осетинского пива, также пройдет конкурс на приготовление блюд осетинской национальной кухни. Свои изделия на "Ирон баганы" представят осетинские художники и ювелиры, проживающие в Турции, также пройдет презентация книги филолога-осетиноведа Тамерлана Камболова "Осетины. Вехи истории", которая была переведена на турецкий язык.

Финал фестиваля "Ирон баганы" ежегодно проходит в Северной Осетии, он включает в себя региональные этапы, которые проходят не только в России, но и за рубежом. 2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма Турции и России.