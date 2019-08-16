Эксперт: возраст сексуального дебюта в России составляет 16-18 лет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Современные юноши и девушки начинают сексуальные отношения в среднем в 16-18 лет, а в брак вступают значительно позже. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Олег Аполихин.

"В среднем возраст сексуального дебюта снизился, и сейчас для девушки в среднем составляет 17-18 лет, а у молодых людей - 16-17 лет в среднем. За последние 15-20 лет у юношей интервал снижения - два года, у девушек чуть больше - три года приблизительно", - сказал он.

Эксперт также отметил, что возраст вступления в брак значительно вырос. Для девушек он составляет 24-26 лет, а для молодых людей - 26-28 лет.

"Всего 7,1% сексуального дебюта сейчас происходит в браке. Все остальное вне брака. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи. Заболеваемость, естественно, формируется, потому что основная масса людей начинает вступать в сексуально-устойчивые отношения, и совершенно не имеет представления, чем это грозит", - добавил Аполихин.

Он отметил, что в своих выводах опирается на данные исследований Росстата, Минздрава РФ, Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), а также Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).