Проект из КБР по профилактике экстремизма получил грант Росмолодежи

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Проект "Медиабезопасность молодежи Кабардино-Балкарской Республики", автором которого стал студент госуниверситета Георгий Савельев, получил грантовую поддержку конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Сумма гранта составила 500 тыс. рублей, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Михаил Сенич.

"По проекту "Медиабезопасность молодежи КБР" региональное молодежное общественное движение планирует провести просветительско-профилактические мероприятия в образовательных учреждениях республики. Идея поддержана Федеральным агентством по делам молодежи. <...> Ребята (участники проекта - прим. ТАСС) будут искать в интернете противоправный контент и создадут социальные рекламные ролики, рассказывающие об экстремизме и терроризме", - сказал Сенич.

Началом реализации проекта станет анкетирование, которое позволит выяснить, насколько молодые люди способны оценить информацию, далее инициаторы проекта отберут молодежь, заинтересованную в общественной деятельности по профилактике экстремизма и терроризма. "Затем предполагается организовать школу по профилактике экстремизма и терроризма в медиасреде с охватом 60 студентов из вузов КБР и 100 специалистов по воспитательной работе, что позволит сформировать дальнейшую совместную работу членов движения и сотрудников образовательных организаций", - отметил собеседник агентства.

В итоге будет создано общественное молодежное движение, которое будет сотрудничать с Межведомственной рабочей группой по профилактике экстремизма и противодействия идеологии терроризма в КБР. Молодые люди также создадут сайт с материалами для проведения профилактических мероприятий в молодежной среде. Движение будет выявлять противоправные медиаматериалы, создавать баннеры и социальную рекламу, будут проводить профилактически-просветительские мероприятия по медиаграмотности среди школьников.