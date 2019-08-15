Голландский активист отмечен наградой МИД РФ за вклад в международное сотрудничество

ГААГА, 15 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландский активист и участник движения Сопротивления Альберт Гителинк стал обладателем нагрудного знака МИД РФ "За вклад в международное сотрудничество". Торжественная церемония вручения награды прошла в четверг в российском посольстве в Нидерландах.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, лично вручивший нагрудный знак, это первый за всю историю случай, когда наградой отмечается голландец. "На моей памяти не было еще голландских подданных, которые получали такую награду, - заметил он. - Альберт Гителинк является первым. И я искренне рад, что в дополнение к тем наградам, которые были получены им здесь, в Нидерландах, у него появилась награда из России".

По словам дипломата, решение о вручении нагрудного знака было принято в связи с активной позицией Гителинка по вопросам безопасности в мире. "В январе этого года он написал открытое письмо нашему президенту Владимиру Путину, в котором в числе прочего отметил важную роль России в освобождении Европы от коричневой чумы, - заметил Шульгин. - А шесть месяцев позднее он инициировал призыв к мировым лидерам, который вместе с ним подписали представители ряда общественных организаций из региона Твенте. Главная мысль этого призыва заключалась в том, что, какой бы тревожной ни была обстановка в мире, здравый смысл должен возобладать, и нужно потихоньку предпринимать шаги для того, чтобы отдаляться от края пропасти". "Это полностью совпадает с нашей точкой зрения, - подчеркнул посол. - Поэтому мы это приветствуем и готовы помогать нашим друзьям в голландском гражданском обществе, которые не на словах, а на деле пекутся о безопасности и в их стране, и в Европе в целом".

"Жизненная позиция Гителинка заслуживает тем большего внимания, что он постоянно подчеркивает решающий вклад нашей страны, Советского Союза, в достижение победы над фашистской Германией, - продолжил дипломат. - То, что заявляет Гителинк, это не что иное, как твердая позиция в пользу соблюдения исторической правды, и мы тоже это всячески приветствуем".

"Плохо, что у Нидерландов такие сложные отношения с Россией", - отметил, со своей стороны, сам Гителинк. По его мнению, одним из важных элементов для налаживания взаимодействия между Россией и Западом является возобновление действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Жаль, что договор больше не существует, - подчеркнул он. - Это должно быть исправлено, и это может послужить одним из первых шагов на пути восстановления хороших отношений".