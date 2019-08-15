Поисковики перезахоронили под Псковом останки 128 красноармейцев

ПСКОВ, 15 августа. /ТАСС/. Поисковики перезахоронили в Невельском районе Псковской области останки 128 красноармейцев, поднятых из земли участниками международной молодежной "Вахты Памяти", которая завершила в четверг свою работу на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы администрации областного правительства.

"На воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз Невельского района состоялась торжественная церемония захоронения останков 128 красноармейцев 3-й ударной армии, которые погибли во время Невельской наступательной операции осенью 1943 года. Мероприятие прошло в рамках международной молодежной "Вахты памяти", - отмечается в сообщении.

В ходе экспедиции поисковикам удалось установить фамилию одного из бойцов - при красноармейце был найден медальон, на котором было написано "Клименко". "Информация о нем есть в базе "Мемориал", он погиб недалеко от Турки-Перевоз, в деревне Сомино Пустошкинского района. Сейчас идет работа по поиску родственников, а они уже решат, где захоронить останки", - цитирует пресс-служба слова начальника штаба поискового отряда "Гвоздика" Михаила Лазукина.

"Вахта памяти" проходила с 7 по 15 августа у деревни Новохатск Невельского района. Участие в раскопках приняли около ста поисковиков из разных регионов РФ, а также из Белоруссии и Латвии. Ребята вместе с родителями проживали в палаточном лагере на берегу озера Белое и работали на участке, где во время Великой Отечественной войны находился полевой госпиталь медико-санитарного батальона.