В Краснодарском крае восстановили три разрушенных из-за ливней моста

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Строительство трех мостов, разрушенных в результате ливней в октябре 2018 года, завершилось в Георгиевском поселении Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщается в четверг на сайте районной администрации.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, пострадали порядка 700 человек, шестеро погибли.

"Восстановили три моста через реку Спорную на улице Заречной в селе Кривенковском, и два в селе Индюк - с улицы Чилипси на Заречную и с Майкопской на Заречную. Переправы металлические, с бетонными перекрытиями, длиною от 16 до 20 м", - говорится в сообщении.

По словам главы Георгиевского поселения Инвербия Коджешау, новые конструкции более мощные, устойчивые и надежные. "Увеличилась до 3 м их ширина, кроме того, для лучшего пропуска воды проектами не предусмотрены средние опоры", - цитирует его пресс-служба. Сейчас в селе Индюк завершают ремонт еще двух поврежденных мостов.

В Туапсинском районе в дни ЧС в результате ливней из берегов вышла река Елизаветка, были разрушены 12 мостов, в том числе в селе Георгиевском водой был поврежден 60-метровый бетонный автомобильный мост через реку Пшенахо. В январе 2019 года мост был восстановлен.