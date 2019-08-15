Горизбирком Петербурга закрыл 15 загородных избирательных участков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) в четверг приняла решение ликвидировать в Ленинградской и Псковской областях 15 дополнительных избирательных участков по выборам губернатора Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в горизбиркоме.

"Принято решение ликвидировать десять участков в Ленинградской области. В Псковской области - пять участков", - сказали в ГИК.

Решение о ликвидации участков в Ленинградской области было принято из-за того, что избиратели не подают заявки для голосования на них, кроме того, рядом с уже ликвидированными участками находятся другие. Ранее председатель горизбиркома Петербурга Виктор Миненко, выступая в режиме селекторной связи на заседании ЦИК РФ, также отмечал, что решение упразднить несколько участков в Псковской области связано с тем, что "активность избирателей там крайне низкая, и целесообразности открывать там участки нет".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа", самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.

На выборах предполагается задействовать систему так называемых экстерриториальных участков, когда проголосовать на региональных выборах можно на территории сопредельных субъектов, где организуются специальные пункты для голосования. Такие участки часто называют дачными, поскольку их работа рассчитана прежде всего на дачников, которые в начале сентября остаются на своих дачах, расположенных в соседних с местом их регистрации регионах. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области должны появиться 72 дополнительных участка, а в Псковской области - 20.

Заявления для голосования на таких участках подаются посредством механизма "мобильный избиратель", который позволяет гражданам, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке.