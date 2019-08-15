Власти Северной Осетии сообщили, что новую школу построят в Моздоке до конца 2019 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Строительство школы на 500 мест в городе Моздоке (Северная Осетия - Алания) завершится до конца 2019 года. Об этом сообщили в четверг в Министерстве строительства и архитектуры республики.

"В Моздоке строят новую школу на 500 мест <…> Школа будет трехэтажной, яркой, просторной. Здание должно быть возведено к концу декабря [2019] года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее в Министерстве образования и науки региона отмечали, что строительство четырех школ в городе Моздоке, селах Кизляр, Цалык и Чермен позволит создать 1560 учебных мест. Новые учреждения позволят решить проблему обучения во две смены и переуплотненности школ в этих населенных пунктах.

В 2017-2018 годы в Северной Осетии построены две школы - в селах Сурх-Дигора и Эльхотово, а также капитально отремонтирована 27-я школа Владикавказа.