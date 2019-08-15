Навигация 2020 года станет рекордной для круизной линии Сочи - Севастополь

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Навигация 2020 года будет самой долгой для лайнера "Князь Владимир" - единственного судна, выполняющего круизы по маршруту Сочи - Севастополь. Рейсы стартуют в марте и завершаются в конце октября, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Навигация единственной на сегодняшний день круизной линии, связывающей Краснодарский край и полуостров Крым, стартует в марте и продлится до конца октября. Как сообщает оператор круиза, это будет самая продолжительная навигация лайнера "Князь Владимир" с момента возобновления круизного сообщения на Черном море", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего за следующий сезон планируется сделать 35 рейсов. Продажи билетов на круизы 2020 года стартовали в четверг.

Уточняется, что традиция проводить круизы от Сочи до Крыма, в том числе, в межсезонье, появилась в советское время. "Ранняя весна - это время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны", - добавили в министерстве.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил восемь рейсов и перевез около 3 тыс. человек.