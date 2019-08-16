В Роскачестве дали рекомендации, как распознать фейковые отзывы в интернете

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации о том, как при выборе товара или услуг в интернете отличить "фейковые" отзывы от настоящих.

"Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей", - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

При изучении отзывов Роскачество рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

В тексте поддельного отзыва присутствуют такие слова и выражения, как "восхитительный товар", "восторг", "самая лучшая компания", "очень круто все сделали", "самые низкие цены", а также призывы "убедитесь сами", "попробуйте, и сами все увидите".

Многократное упоминание названия компании сигнализирует о том, что над отзывом работал копирайтер или seo-специалист.

В отзыве отсутствуют детали, он содержит только общие фразы или наоборот - текст переполнен подробными фактами, которые покупатель не может знать. Эксперты предупреждают, что в последнем случае отзыв, скорее всего, писал сотрудник компании.

Несколько отзывов об одном товаре схожи по стилю и фактуре.

В "Яндекс.Маркете", комментируя недобросовестные методы накрутки отзывов, пояснили, что в компании этот процесс максимально автоматизирован.

"Специальная система анализирует все отзывы, которые пользователи оставляют на Маркете. Если какой-то отзыв по ряду признаков покажется ей спамом или подделкой - он не будет опубликован. Также отзывы просматривают модераторы", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекс.Маркета". В результате, как отмечается, в среднем ежедневно автоматическая система и модераторы отсеивают 25-35% оставленных за этот день отзывов.

Специалисты Роскачества считают, что 100%-ый способ не попасться на уловки - это при возможности связаться через соцсети с автором отзыва и уточнить детали. При этом они признают, что не все площадки для отзывов позволяют это сделать.

