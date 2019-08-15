Власти Кубани предложили снять фильм о битве за Кавказ 1942-1943 годов

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края предложил снять в регионе документальный фильм о важнейших эпизодах Битвы за Кавказ 1942-1943 годов, так как именно на территории Кубани проходила одна из ключевых линий обороны Северного Кавказа, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевой администрации.

"[Губернатор Вениамин Кондратьев] поручил рассмотреть возможность съемок документального фильма, отражающего важнейшие исторические факты битвы за Кавказ", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в администрации края, именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти фашистские войска. Линия обороны проходила по горным хребтам недалеко от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

Кубань в годы войны

По мнению историков, если бы вермахту удалось прорвать линию обороны, то в войну вступил бы еще один союзник Берлина - Турция.

Бои на Кубани продолжались с лета 1942 года до осени 1943 года. В регионе произошло крупнейшее авиационное сражение Второй мировой войны, в ходе которого советские летчики впервые с начала войны добились преимущества в небе.

Не прекращались бои за Новороссийск, который был занят гитлеровцами только наполовину. В частности, широко известен подвиг защитников Малой земли. Высадившись на небольшой плацдарм в оккупированной части города, морские пехотинцы удерживали его 225 дней - до освобождения Новороссийска 16 сентября 1943 года.

Символом милосердия стал подвиг Аршалуйс Ханжиян, которая жила в Горячем Ключе. В годы Великой Отечественной войны женщина помогала ухаживать за солдатами в госпитале на хуторе Поднависла, а потом на протяжении десятилетий заботилась о могилах погибших. В 2018 году о Ханжиян был снят художественный фильм.