Директором национального телевидения в Ингушетии назначен экс-корреспондент ТАСС

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Бывший корреспондент ТАСС Руслан Майсигов назначен в четверг директором национальной телерадиокомпании (НТРК) "Ингушетия". Нового руководителя уже представили коллективу, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Я считаю, что назначение Руслана Майсигова на должность диктора НТРК - своевременное и правильное решение, он профессионал высокого уровня, заслуживший уважение и доверие своей многолетней работой в информагентстве ТАСС. Я уверен, что пресса должна быть свободной, и в части назначения на эту должность Руслана, я прислушивался именно к мнению коллектива телевидения", - передает пресс-служба слова врио главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Он также отметил, что главная задача журналистов национального канала - оперативно и объективно освещать все события, происходящие в регионе.

И. о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Мизиев представил в среду коллективу НТРК нового руководителя.

"Для меня важнее всего профессионализм и профессиональное, ответственное отношение к своей работе. Очень надеюсь, что мы будет помогать друг другу развивать наш канал, делать его популярнее и наращивать качество контента", - цитирует пресс-служба слова Майсигова.

Майсигов ранее работал корреспондентом в молодежной газете бывшей Чечено-Ингушской АССР "Комсомольское племя", после являлся собкором газеты "Северный Кавказ", редактором ГТРК "Ингушетия". С 1994 года по 2017 год Майсигов работал собкором ТАСС в Ингушетии. После многолетней работы в информагенстве он занимал должность помощника сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.