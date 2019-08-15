Главный архитектор Москвы считает, что забор вокруг "Ямы" не решит вопрос беспорядков

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Установка забора вокруг пространства "Яма" в центре Москвы является кардинальным решением и не украсит город, необходимо искать альтернативные идеи для Хохловской площади. Об этом в пятницу сообщил ТАСС, высказывая свое экспертное мнение как почетный профессор МАРХИ, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее Басманная межрайонная прокуратура в ответ на сообщение мундепутата Виктора Котова и юриста "Правозащиты Открытки" Алены Борисовой о беспорядках на Хохловской площади предложили установить ограждения и камеры вокруг "Ямы". Также для охраны по выходным и праздникам хотят задействовать полицейских и нанять сотрудников ЧОП, о чем сообщается в документах, опубликованных заявителями в Facebook.

"Вопрос Хохловской площади, как и любого другого пространства, не решить установкой забора. Это город не украшает, при этом является решением кардинальным. Нужно искать другие, более трудоемкие сложные, может быть, интеллектуально емкие решения, чтобы максимально не тревожить химию городской жизни. Безусловно, кто-то должен присматривать за территорией, но присмотр не должен превращаться в какую-то очень плотную, душную, тесную опеку. Но бросать проблему на самотек - небезопасно", - сказал Кузнецов.

Главный архитектор отметил, что есть мировые примеры работы с общественными пространствами и разрешением подобных проблем. Например, Central Park в Нью-Йорке не огорожен забором, доступ в него не закрывается, и все достаточно благополучно благодаря работе дирекции парка и прочих городским службам. Ранее это пространство было криминальной зоной, но вопрос был решен без установки забора.

"Я категорически возражал против ограждения "Зарядья". В итоге мне удалось отстоять эту позицию, и забор там не был установлен и стоять не будет. В итоге за несколько лет ничего не случилось, от чего мог бы спасти забор. Сегодня парк прекрасно работает без ограждений", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что популярный Нескучный сад также не был огражден от Парка им. Горького: в нем за порядком следят контролеры и охранники, и инцидентов не происходит. Триумфальная площадь у станции метро "Маяковская", являющаяся общественным пространством, также не огорожена. Архитектор считает, что спокойная атмосфера на ней обусловлена размещением на площади кафе и интерактивных объектов.

О Хохловской площади

Общественное пространство на площади появилось два года назад. Более 10 лет назад во время строительства площади здесь был обнаружен фрагмент стены Белого города - участка третьей крепостной стены Москвы, возведенной зодчим Федором Конем в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала, ее разобрали.

Ряд СМИ сообщал, что в последнее время площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, многие из которых употребляли алкогольные напитки, в связи с чем там неоднократно возникали конфликтные ситуации между отдыхающими и местными жителями, а также представителями общественных организаций, следящих за соблюдением порядка. По сообщениям СМИ, активисты движения "Лев против" в мае - июне этого года устроили в "Яме" несколько рейдов, в результате которых полиция задерживала людей за распитие спиртного.