В Ставрополе пройдет экологический марафон по сбору макулатуры

ТАСС, 15 августа. Пункты приема макулатуры откроются 18 августа в Ставрополе. Собранную бумагу организаторы экологического марафона сдадут на переработку, а на вырученные средства купят саженцы деревьев.

"Мероприятие запланировано общественной организацией "Наша инициатива", которая при поддержке Фонда президентских грантов реализует в Ставрополе проект "Твое дерево". Его цель - сохранение лесного фонда с помощью организации сбора макулатуры и передачи ее на переработку", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Как сообщил ТАСС председатель организации "Наша инициатива" в Ставропольском крае Александр Куриленко, проект "Твое дерево" призывает жителей и компании не выбрасывать бумагу, а отправлять ее на переработку. Организаторы сдают собранную бумагу на переработку, а на вырученные средства приобретаются саженцы деревьев, которые высаживаются вместе с участниками проекта.

"В прошлом году мы собрали 3 т [макулатуры] и на эти средства приобрели 25 церцисов, которые посадили в Ставрополе около онкологического диспансера", - сказал Куриленко.

Акция пройдет по адресам: пр. Юности, д. 30 и пр. Юности, д. 48.