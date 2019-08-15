"Яндекс" заявляет о прозрачности алгоритма своего новостного агрегатора

"Во всех случаях сервис "Яндекс.Новости" дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ. У "Яндекс.Новостей" нет редакции, все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией, их заголовки и фрагменты показываются в топе в неизменном виде", - подчеркнули в компании.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Алгоритм новостного агрегатора "Яндекса" прозрачен и дословно цитирует заголовки и фрагменты сообщений СМИ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

По заверениям "Яндекса", факторы, влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. "Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ", - отметили в компании.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.

15 августа Володин провел встречу с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андрем Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей. По итогам встречи Исаев пояснил журналистам, что тема искажения информации поднята рядом депутатов Государственной думы. В связи с данным вопросом обсуждался также законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах.

14 августа Исаев также сообщал о намерении депутатов в начале сентября встретиться с представителями новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, чтобы разобраться в ситуации, когда в топовые новости выводились публикации с заголовками о намерении Госдумы запретить эксплуатацию старых машин даже после того, как это было опровергнуто.