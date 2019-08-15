{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Власти Ставрополья намерены отремонтировать восемь аварийных школ и детсадов до конца года

Губернатор края отметил, что в более чем 210 образовательных учреждениях региона проходит программа по замене оконных блоков

СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Ремонты пройдут в восьми аварийных учреждениях образования Ставропольского края в 2019 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Отдельным направлением работы является сокращение аварийности зданий образовательных учреждений. До конца года должны быть приведены в порядок восемь объектов школьного и дошкольного образования в Красногвардейском и Кочубеевском районах, Георгиевском и Минераловодском городских округах, Ставрополе и Невинномысске", - уточняется в сообщении по итогам прямой линии губернатора с жителями края.

Глава региона отметил также, что программа по замене оконных блоков на Ставрополье проходит в этом году в более чем 210 образовательных учреждениях. "Мы планируем, что в будущем году эту программу сможем завершить", - сказал губернатор Владимир Владимиров.

В регионе продолжается подготовка школ к новому учебному году, приемку прошли уже более 1 тыс. образовательных организаций - 55% от общего числа. В рамках подготовки школ в 39 учреждениях были отремонтированы кровли, в 26 - обновили спортивные залы. Впервые в 2019 году в регионе начала работать программа по ремонту школьных дворов - на ремонт 65 территорий направлено более 200 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
Около тысячи человек стали участниками первой смены форума "Машук-2019" в Пятигорске
В мероприятии приняли участие молодые бизнесмены, ученые и изобретатели, специалисты IT-сферы, производители туристского продукта, представители творческих профессий
Читать полностью