Власти Ставрополья намерены отремонтировать восемь аварийных школ и детсадов до конца года

СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Ремонты пройдут в восьми аварийных учреждениях образования Ставропольского края в 2019 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Отдельным направлением работы является сокращение аварийности зданий образовательных учреждений. До конца года должны быть приведены в порядок восемь объектов школьного и дошкольного образования в Красногвардейском и Кочубеевском районах, Георгиевском и Минераловодском городских округах, Ставрополе и Невинномысске", - уточняется в сообщении по итогам прямой линии губернатора с жителями края.

Глава региона отметил также, что программа по замене оконных блоков на Ставрополье проходит в этом году в более чем 210 образовательных учреждениях. "Мы планируем, что в будущем году эту программу сможем завершить", - сказал губернатор Владимир Владимиров.

В регионе продолжается подготовка школ к новому учебному году, приемку прошли уже более 1 тыс. образовательных организаций - 55% от общего числа. В рамках подготовки школ в 39 учреждениях были отремонтированы кровли, в 26 - обновили спортивные залы. Впервые в 2019 году в регионе начала работать программа по ремонту школьных дворов - на ремонт 65 территорий направлено более 200 млн рублей.