СМИ: на Украине хотят сменить главу ПЦУ Епифания

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) хотят сменить главу церкви Епифания. Об этом в четверг сообщили украинские СМИ.

"Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию - его епархия по-прежнему юридически относится к УПЦ КП", - цитирует свой источник в церковных кругах украинское издание "Страна.ua".

Поясняется, что в последнее время руководство Епифания вызывает недовольство внутри ПЦУ, так как главе не удается сохранить поддержку церкви государством в условиях смены власти на Украине. В связи с этим в церковных кругах считают, что в сложившихся условиях ПЦУ необходим более волевой руководитель, способный принять эффективные меры.

В апреле прошлого года экс-президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании ПЦУ. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.