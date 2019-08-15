Лучшие проекты кировских школьников реализуют за счет бюджета

КИРОВ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют привлечь школьников к решению актуальных задач муниципалитетов, лучшие проекты, которые выберут сами школьники, получат финансирование из бюджета. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов на совещании педагогов области.

"Учащихся старших классов мы должны не только знакомить с системой государственного и муниципального управления, но и привлекать к практическому решению актуальных для муниципалитетов и региона задач. Инструменты для этого на основе инициативного бюджетирования существуют и уже получают положительную оценку в педагогическом сообществе, подобные проекты уже реализуются в ряде субъектов Российской Федерации", - сказал Курдюмов.

Как пояснила на совещании заместитель министра образования региона Елена Воронкова, проект поддержки инициатив школьников планируют реализовать в предстоящем учебном году.

"Учащиеся сами решат, какой проект необходимо реализовать в образовательной организации и муниципалитете. Это может быть создание зимнего сада, спортивной площадки и многое другое. Разработанные проекты будут проходить процедуру голосования в школах, затем лучшие будут представляться в комиссию при министерстве образования, на реализацию проектов-победителей будут выделяться денежные средства", - сказала Воронкова.

Она отметила, что таким образом власти надеются формировать у школьников активную гражданскую позицию и повышать финансовую грамотность учащихся.

Инициативное бюджетирование - это совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии жителей в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств. Инициатива включает в себя также последующий контроль со стороны жителей за реализацией отобранных проектов.