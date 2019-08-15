В Ингушетии пройдет первая в регионе ярмарка мастеров и ремесленников

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Минкультуры Ингушетии проведет с 17 по 19 августа первую в регионе ярмарку мастеров, на которой будут представлены картины, вязаные игрушки, ювелирные изделия, каменные миниатюры ингушских башен, дизайнерские платья, цветы из металла, рассказал ТАСС министр культуры региона Микаэл Базоркин.

"С 17 по 19 августа в республике пройдет первая "Ярмарка мастеров", на которой свои работы представят около 60 художников, ювелиров, дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, по металлу, по дереву и так далее. Все они будут проводить для посетителей мастер-классы. Такие ярмарки являются хорошей возможностью для жителей региона приобрести что-то особенное, эксклюзивное, ручной работы, а для мастеров это возможность показать всю красоту собственного таланта людям", - сказал Базоркин.

По его словам, на ярмарке мастера и ремесленники представят ювелирные украшения, дизайнерские наряды, платки ручной работы, картины, цветы из металла и бисера и многое другое.

"Мы рассчитываем на успех у жителей и гостей региона этой ярмарки и надеемся сделать ее ежегодной. Среди мастеров, которые представят свои работы, есть также и люди с ограниченными возможностями, например девушка с нарушением зрения плетет из бисера цветы, а самым маленьким участником станет 10-летний мастер, который делает каменные миниатюры боевых башен ингушей. Это доказывает, что у творчества нет возраста, социального статуса, только безусловный талант", - добавил министр.