Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Администрация Instagram намерена представить новую функцию, позволяющую пользователям по всему миру маркировать публикации, которые, по их мнению, не заслуживают доверия. Об этом заявила в четверг официальный представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram, Стефани Отуэй.

Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация". В этом случае данные материалы проверят партнеры Facebook из числа средств массовой информации и исследовательских организаций. Они, как полагают в компании, смогут установить, являются ли материалы достоверными.

Как пояснила Отуэй, по итогам проверки партнеры Facebook укажут, считают ли они публикацию, в частности, "соответствующей действительности", "недостоверной" или "вводящей в заблуждение". В любом случае указанные материалы не будут удалены. Если будет установлено, что они не заслуживают доверия, сотрудники Instagram примут меры, чтобы число пользователей, которые могут ознакомиться с данной записью, было уменьшено. Для этого, в частности, могут быть удалены некоторые тематические метки публикаций.

По словам Отуэй, указанная функция уже доступна пользователям в США. В течение двух недель ее представят по всему миру. Аналогичный сервис уже имеется в соцсети Facebook.

Приложение Instagram, предназначенное для размещения фотографий и видеороликов, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же Facebook купила Instagram за $1 млрд.