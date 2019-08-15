Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия. Об этом американский лидер заявил журналистам в четверг перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками.

"Нам нужно начать опять стоить психиатрические больницы", - сказал он. "Если мы вспомним 60-е и 70-е годы, закрылось огромное количество этих психиатрических больниц, а людей просто выпустили на улицу. И это было ужасно для нашей страны. Они закрывали их, города не могли позволить себе содержать их, так что они закрывались", - заявил Трамп. "Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам", - добавил президент.

Процесс массового закрытия в США психиатрических больниц, куда людей могли госпитализировать, начался еще в 50-е и 60-е годы XX века и усилился в последние десятилетия. В результате содержавшихся в этих учреждениях пациентов выписывали и предлагали им вместо этого посещать врачей по месту жительства. Как отмечают специалисты, в настоящее время многие люди с психическими расстройствами в США не могут позволить себе лечение из-за отсутствия медицинской страховки, а некоторые становятся бездомными или попадают в тюрьму.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

Новый резонансный случай произошел в среду в Филадельфии (штат Пенсильвания): мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате шесть стражей порядка получили ранения. Подозреваемый забаррикадировался в жилом доме и в течение нескольких часов вел из него стрельбу, после переговоров с властями он сдался.