Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Суд обязал Камчатскую краевую больницу выплатить пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщила пресс-служба Камчатского краевого суда.

"Пациент обратился с иском в суд с требованием компенсации морального вреда и утраченного заработка с Камчатской краевой больницы им. Лукашевского. По результатам рассмотрения дела с лечебного учреждения в общей сложности взыскано 1,4 млн рублей, в том числе утраченный заработок, расходы на лечение, компенсация морального вреда и судебные расходы, включая расходы на проведение медицинской экспертизы", - сообщили в суде.

Как пояснили ТАСС в суде, мужчина в 2016 году обратился в травматологическое отделение больницы с бытовой травмой - переломом руки. Ему была проведена операция по установке титановой пластины. По прошествии двух лет фиксатор удалили, но сразу после этого пациент стал испытывать новую боль. "Рентгеновское исследование показало, что во время операции ему был причинен перелом кости ниже перелома, с которым он обратился. При второй операции мужчине была установлена бывшая в употреблении пластина, которая через некоторое время сломалась, и он был отправлен на уже третью операцию", - сказали в суде.

Там отметили, что в ходе проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи были установлены многочисленные упущения со стороны медицинского персонала. "Оказание медицинской помощи ненадлежащего качества привело к необходимости проведения нескольких хирургических вмешательств, сложной реабилитации и физическому ограничению, которое мужчина испытывал на протяжении длительного времени, являясь нетрудоспособным", - отметили в пресс-службе краевого суда.