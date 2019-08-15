"Известия": АСИ предложило восстановить заброшенные детские лагеря отдыха

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало документ, в котором предлагается восстановить заброшенные детские лагеря отдыха. Как в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на копию документа, на реализацию проекта понадобится почти 135 млрд рублей.

По данным издания, инициатива предполагает увеличение числа отдыхающих в загородных лагерях на 1,5 млн в течение 5 лет, что почти вдвое больше нынешнего показателя. На финансирование инициативы необходимо, по меньшей мере, 135 млрд рублей. Отдача от реализации программы составит, по предварительным расчетам, 105,1 млрд рублей за 5 лет, а число созданных рабочих мест составит 68,5 тыс.

Отмечается, что АСИ в своем проекте предлагает использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений для строительства и реконструкции детских лагерей. В частности, субъект РФ будет финансировать не более 40% капитальных затрат на строительство и компенсировать недополученные доходы в период эксплуатации объекта.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщила изданию, что у агентства существуют договоренности с Министерством экономического развития РФ относительно включения программы в план мероприятий по трансформации делового климата. "То есть бизнес, который примет участие в ней, ощутит на себе все последствия ослабления "регуляторной гильотины", - пояснила она изданию.

Чупшева также отметила, что уровень развития инфраструктуры детского отдыха предлагается включить в параметры оценки эффективности губернатора того или иного субъекта федерации. Однако, по ее словам, большинство предложений программы связано с экономическим развитием региона и привлечением в него частных инвестиций в сферу детского отдыха.