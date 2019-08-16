"Известия": в России предложили создать "паспорт аэропорта"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами. Об этом в пятницу заявил изданию "Известия" руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

По данным издания, в подобном "паспорте" необходимо учитывать наличие вблизи от аэропорта крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, а также количество и виды птиц. Наряду с биологическими факторами необходимо учитывать частоту взлетов и посадок, наличие свалок рядом с аэропортом.

Рыжов отметил, что необходимо выработать программу обеспечения орнитологической безопасности для каждого аэропорта. При этом специалист добавил, что нельзя обойтись лишь установкой устройства акустического отпугивания птиц или помощью ловчих птиц.