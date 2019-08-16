Французский "человек-паук" разместил на небоскребе в Гонконге флаг с призывом о мире

ТАСС, 16 августа. Французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище "человек-паук", разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг - своеобразный призыв к Китаю и специальному административному району примириться на фоне акций протеста, которые вспыхнули из-за недовольства намерением гонконгских властей принять закон об экстрадиции на условиях Пекина. Об этом в пятницу сообщает Agence France-Presse (AFP).

На размещенных агентством кадрах видно, как мужчина в ярком альпинистском снаряжении размещает полотно, в верхней части которого изображены флаги Китая и Гонконга, а под ними - символическое рукопожатие, что представляет собой призыв к миру после нескольких месяцев незатихающих в специальном административном районе протестов против китайской политики

Небоскреб, на фасад которого Робер поместил свой примиряющий флаг, принадлежит известному филантропу и одному из самых влиятельных бизнесменов Азии, гонконгскому магнату Ли Ка-Шину, отмечает агентство Bloomberg. По его информации, сам бизнесмен, известный в деловых кругах по прозвищу Супермен, опубликовал в местных газетах ряд объявлений, в которых призвал граждан к прекращению протестов. "Любите Гонконг, любите Китай, любите себя", - гласит одно из них.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Беспорядки нанесли ощутимый ущерб самым разным секторам экономики, включая торговлю, транспортную сферу и туризм. В начале этой недели демонстранты нарушили работу аэропорта, где были отменены сотни рейсов.