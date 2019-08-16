Минтруд рассказал о росте числа безработных россиян предпенсионного возраста

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"На 1 июля в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста", - сказали в пресс-службе.

По данным Роструда, в первом квартале 2019 года порядка 113 тыс. российских граждан предпенсионного возраста официально числились безработными. Таким образом, рост составил 8,5%.

В то же время общая численность официально зарегистрированных безработных в России сокращается и, по последним данным Минтруда, составляет 724 тыс. человек.

Максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста составляет 11280 рублей. Порядка 80% безработных этой категории получают данное пособие, отметили в министерстве.

В России с этого года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и до 65 лет - для мужчин. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста.